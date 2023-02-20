Актриса Ребел Уилсон обручилась со своей возлюбленной (фото)

Знаменитость поделилась радостной новостью о своей личной жизни.

Related video

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон сделала предложение своей возлюбленной, дизайнеру и основателю экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon Рамоне Агруме. Для важного момента звезда выбрала Диснейленд.

"Мы сказали ДА!, — написала звезда "Идеального голоса" в подписи к своей публикации в Instagram, объявив о радостных новостях своим поклонникам. — Спасибо @tiffanyandco за потрясающее кольцо, а также Бобу Айгеру и невероятной команде Диснейленда @disneyweddings за этот волшебный сюрприз!"

Влюбленные девушки были одеты в одинаковые кофты в бело-розовую полоску с нарисованным сердцем.

Также Уилсон поделилась несколькими снимками счастливого момента в своих историях в Instagram. На одном снимке актриса держит коробку с кольцом из белого золота с огромным бриллиантом от ювелирного дома Tiffany, а на другом она и ее невеста празднуют событие на фоне известного замка в Диснейленде.

Фото: Instagram @rebelwilson Фото: Instagram @rebelwilson

Ранее Ребел Уилсон встречалась с предпринимателем и миллиардером Джейкобом Бушем, однако их отношения продлились не больше года. "Джейкоб был потрясающим парнем, но просто не тем, кто нужен был Ребел для длительных отношений", — делилась приятельница Уилсон.

Напомним, в начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.