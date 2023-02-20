Акторка Ребел Вілсон заручилася зі своєю коханою (фото)

Знаменитість поділилася радісною новиною про своє особисте життя.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зробила пропозицію своїй коханій, дизайнерці та засновниці екологічно чистого бренду одягу Lemon Ve Limon Рамоні Агрумі. Для важливого моменту зірка обрала Діснейленд.

"Ми сказали ТАК! — написала зірка "Ідеального голосу" в підписі до своєї публікації в Instagram, оголосивши про радісні новини своїм шанувальникам. — Дякую @tiffanyandco за приголомшливу обручку, а також Бобу Айгеру та неймовірній команді Діснейленду @disneyweddings за цей чарівний сюрприз!"

Закохані дівчата були одягнені в однакові кофти в біло-рожеву смужку з намальованим серцем.

Також Вілсон поділилася кількома знімками щасливого моменту у своїх історіях в Instagram. На одному знімку акторка тримає коробку з обручкою із білого золота й величезним діамантом від ювелірного дому Tiffany, а на іншому вона та її наречена святкують подію на тлі відомого замку в Діснейленді.

Фото: Instagram @rebelwilson Фото: Instagram @rebelwilson

Раніше Ребел Вілсон зустрічалася з підприємцем і мільярдером Джейкобом Бушем, проте їхні стосунки тривали не більше року. "Джейкоб був чудовим хлопцем, але просто не тим, хто потрібен був Ребел для тривалих стосунків", — ділилася приятелька Вілсон.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Також Фокус писав, що сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.