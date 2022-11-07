Ребел Вілсон уперше стала мамою і показала дитину (фото)

Дитину знаменитості народила сурогатна мати.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон поділилася радісною новиною. Зірка повідомила у своєму Instagram, що вперше стала мамою.

Зазначається, що в знаменитої акторки дитина народилася ще минулого тижня. Відомо, що Ребел мріяла про дитину досить довго. Проте самостійно не змогла народити, тож звернулася до сурогатного материнства.

Знаменитість поділилася чарівним фото дочки, яку назвали Ройс Ліліан.

[ + – ] Дочка Ребел Вілсон

"Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне чудо! Я назавжди вдячна всім, хто брав участь (ви знаєте, хто ви), але особливо хочу подякувати мій прекрасній сурогатній мамі, яка виносила її та народила з такою витонченістю і турботою. Дякую, що допомогла мені створити власну сім'ю, це чудовий подарунок. Найкращий подарунок", — зазначила зірка.

Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була діснеївська принцеса. Обранкою акторки стала дизайнерка Рамона Агрума. До неї Вілсон зустрічалася майже рік із молодим мільярдером Джейкобом Бушем. Однак на початку 2021 року закохана пара закінчила свої стосунки.

Також Фокус писав про плани Ребел Вілсон одружуватися і будувати сім'ю зі своєю коханою. Зокрема акторка вже встигла познайомити Рамону зі своєю мамою.