Ребел Уилсон впервые стала мамой и показала ребенка (фото)

Ребенка знаменитости родила суррогатная мать.

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42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась радостной новостью. Звезда сообщила в своем Instagram, что впервые стала мамой.

Отмечается, что у знаменитой актрисы первенец родился еще на прошлой неделе родился. о котором она мечтала многие годы. Известно, что Ребел мечтала о ребенке довольно долго. Однако самостоятельно не смогла родить, поэтому обратилась к суррогатному материнству.

Знаменитость поделилась очаровательной фотографией своей дочери, которую назвали Ройс Лилиан.

[ + – ] Дочь Ребел Уилсон

"Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто участвовал (вы знаете, кто вы), но особенно я хочу поблагодарить мою прекрасную суррогатную мать, которая носила ее и родила с таким изяществом и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это отличный подарок. Лучший подарок", — отметила звезда.

Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. До нее Уилсон встречалась около года с молодым миллиардером Джейкобом Бушем. Однако в начале 2021 влюбленная пара закончила свои отношения.

Также Фокус писал о планах Ребел Уилсон жениться и строить семью со своей возлюбленной. В частности, актриса уже успела познакомить Рамону со своей мамой.