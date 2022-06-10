Ребел Уилсон показала миру свою возлюбленную девушку (фото)

Знаменитость призналась, что зря искала диснеевского принца.

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42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон сделала каминг-аут и показала миру свою новую девушку. Снимком она поделилась на Instagram-странице, за которой следят более 11 млн человек.

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Избранницей знаменитости стала девушка-блондинка по имени Рамона Агрума.

"Думала, что ищу диснеевского принца, а, оказывается, все это время мне нужна была принцесса", — подписала фото с возлюбленной австралийская актриса.

[ + – ] Ребел Уилсон со своей девушкой

"Так счастлива за вас обоих!", "люблю вас обоих невероятно!", "идеальная подпись к фото…" — комментируют трогательный снимок подписчики Уилсон. А публикация набрала более миллиона лайков за 15 часов.

У девушки Ребел Уилсон аккаунт в Instagram закрыт, однако в описании профиля указано, что Рамона Агрума — основательница магазина одежды и амбассадор ювелирного бренда.

Отметим, что ранее 42-летняя Ребел встречалась около года с молодым миллиардером Джейкобом Бушем.

Напомним, Ребел Уилсон показала результаты своего похудения в платье с глубоким декольте. Актриса сбросила за год более 30 килограммов лишнего веса, активно занимаясь спортом и соблюдая режим здорового питания.

Также Фокус писал о практических советах от Ребел Уилсон, как быстро похудеть, не причиняя вреда для своего здоровья.