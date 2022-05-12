Ребел Уилсон в платье с глубоким декольте показала грандиозные результаты похудения

За год звезда похудела более чем на 30 килограмм

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42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон вышла в свет в изумрудном платье с глубоким декольте. Об этом пишет People.

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Звезда посетила премьеру сериала от Netflix. Ребел, похудевшая за год на 35 килограммов, появилась на красной дорожке в облегающем изумрудном платье Jason Wu с открытыми плечами и глубоким декольте. Она дополнила элегантный образ вечерней укладкой и легким нюдовым макияжем.

[ + – ] Ребел Уилсон в роскошном изумрудном образе

Ребел Уилсон призналась, что сейчас она счастлива в новых отношениях. На вопрос, как австралийская актриса познакомилась со своим новым бойфрендом, она ответила, что их познакомил общий друг.

"Он знал нас обоих не менее пяти лет и сказал: "Да, я думаю, что вы двое поймете друг друга", и тогда мы это сделали", — призналась Уилсон.

Отметим, что 42-летняя Ребел решила похудеть для того, чтобы не иметь проблем с беременностью, когда она захочет завести ребенка. На данный момент детей у актрисы нет.

Знаменитость обратилась к квалифицированным специалистам, разработавшим для нее специальную программу похудения, которая включала в себя как пищевые ограничения, так и физическую нагрузку, которой она уделяет около часа в день.

2020-й Ребел Уилсон объявила "годом здоровья", пройдя несколько детокс-курсов, и теперь актриса может демонстрировать миллионам поклонников потрясающие результаты.

[ + – ] Ребел Уилсон на премьере сериала

Фокус писал о практических советах от Ребел Уилсон, как быстро и без ущерба для здоровья сбросить десятки килограммов лишнего веса.

Напомним, австралийская актриса Ребел Уилсон постоянно занимается физическими тренировками и демонстрирует свою подтянутую фигуру.