Ребел Уилсон демонстрирует фигуру после похудения (фото)

Фанаты знаменитости в восторге от перемен во внешности актрисы.

41-летняя австралийская актриса и продюсер Ребел Уилсон показала в своем Instagram фигуру в приталенном костюме. Со своими 10,4 млн подписчиков знаменитость поделилась снимком на фоне океана и пальм, на котором появилась в голубом спортивном топе и лосинах, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру и значительные результаты похудения. Дополнила спортивный образ Ребел Уилсон светло-розовыми кроссовками. "Возрождение Ребел" — подписала снимок звезда.

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[ + – ] Ребел Уилсон демонстрирует результаты значительного похудения.

Фанаты актрисы засыпали ее положительными комментариями и вопросами о методах достижения такого результата: "Ты замечательная", "Ты вдохновляешь", "Ты выглядишь непревзойденно, расскажи, пожалуйста, что ты сделала для того, чтобы так выглядеть" и т.д.

Отметим, что Ребел Уилсон скинула более 30 килограммов лишнего веса, ведь решила увеличить свои шансы на здоровую беременность. Вместе со специалистами звезда фильмов "Идеальный голос" и "Холостячка" создала собственную программу питания. Также она практикует ежедневные физические нагрузки. По совету тренера Джоно Кастано актриса уделяет им более 45 минут в день.

[ + – ] Ребел Уилсон удалось сбросить десятки килограммов.

2020-й Ребел объявила "годом здоровья", пройдя несколько детокс-курсов, и теперь может демонстрировать миллионам поклонников потрясающие результаты.

Напомним, ранее Ребел Уилсон уже удивляла фанатов заметным похудением, публикуя фото в приталенном боди.

Фокус писал о том, как Ребел Уилсон удалось избавиться от десятков лишних килограммов.