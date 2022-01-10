Ребел Вілсон демонструє фігуру після схуднення (фото)

Фанати знаменитості в захваті від змін у зовнішності акторки.

41-річна австралійська акторка та продюсерка Ребел Вілсон показала у своєму Instagram фігуру в приталеному костюмі. Зі своїми 10,4 млн підписників знаменитість поділилася знімком на фоні океану та пальм, на якому постала в блакитному спортивному топі та лосинах, які підкреслили її підтягнуту фігуру та значні результати схуднення. Доповнила спортивний образ Ребел Вілсон світло-рожевими кросівками. "Відродження Ребел" — підписала знімок зірка.

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[ + – ] Ребел Вілсон демонструє результати значного схуднення.

Фанати акторки засипали її позитивними коментарями та запитаннями про методи досягнення такого результату: "Ти чудова", "Ти надихаєш", "Ти виглядаєш неперевершено, розкажи, будь ласка, що ти зробила для того, аби так виглядати" тощо.

Зазначимо, що Ребел Вілсон позбавилася понад 30 кілограмів зайвої ваги, адже вирішила збільшити свої шанси на здорову вагітність. Разом з фахівцями зірка фільмів "Ідеальний голос" і "Холостячка" створила власну програму харчування. Також вона практикує щоденні фізичні навантаження. За порадою тренера Джоно Кастано вона приділяє їм понад 45 хвилин на день.

[ + – ] Ребел Вілсон вдалося скинути десятки кілограмів.

2020-й Ребел оголосила "роком здоров'я", пройшовши кілька детокс-курсів, і наразі може продемонструвати мільйонам шанувальників приголомшливі результати.

Нагадаємо, раніше Ребел Вілсон уже дивувала фанатів помітним схудненням, публікуючи фото в приталеному боді.

Фокус писав про те, як Ребел Вілсон вдалося позбавитися десятків зайвих кілограмів.