Ребел Вілсон у сукні з глибоким декольте показала грандіозні результати свого схуднення

За рік зірка схудла на понад 30 кілограмів.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон вийшла у світ у смарагдовій сукні з глибоким декольте. Про це пише People.

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Зірка завітала на прем'єру серіалу від Netflix. Ребел, яка схудла за рік на 35 кілограмів, з'явилася на червоній доріжці у приталеній смарагдовій сукні Jason Wu з відкритими плечима та глибоким декольте. Вона доповнила елегантний образ вечірньою укладкою та легким нюдовим макіяжем.

[ + – ] Ребел Вілсон у розкішному смарагдовому образі

Ребел Вілсон зізналася, що наразі вона щаслива в нових стосунках. А на запитання, як австралійська акторка познайомилася із своїм новим бойфрендом, вона відповіла, що їх познайомив спільний друг.

"Він знав нас обох щонайменше п’ять років і сказав: "Так, я думаю, що ви двоє порозумієтесь", і тоді ми це зробили", — зізналася Вілсон.

Зазначимо, що 42-річна Ребел вирішила схуднути задля того, аби не мати проблем із вагітністю, коли вона захоче завести дитину. Наразі ж дітей в акторки немає.

Знаменитість звернулася до кваліфікованих фахівців, які розробили для неї спеціальну програму схуднення, яка враховувала як харчові обмеження, так і фізичне навантаження, яким вона приділяє приблизно годину на день.

2020-й Ребел Вілсон оголосила "роком здоров'я", пройшовши кілька детокс-курсів, і наразі акторка може демонструвати мільйонам шанувальників приголомшливі результати.

[ + – ] Ребел Вілсон на прем'єрі серіалу

Фокус писав про практичні поради від Ребел Вілсон, як швидко та без шкоди для здоров'я скинути десятки кілограмів зайвої ваги.

Нагадаємо, австралійська акторка Ребел Вілсон постійно займається фізичними тренуваннями та демонструє свою підтягнуту фігуру.