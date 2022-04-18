Що їсти і що робити, щоб скинути 35 кг: практичні поради від Ребел Вілсон
За півтора року акторці вдалося позбутися 35 кілограмів.
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42-річна австралійська акторка, стендап-комедіантка, сценаристка і продюсерка Ребел Вілсон прославилася не лише в комедійному жанрі, а й стала об'єктом пильної уваги мільйонів людей по всьому світу після того, як змогла за півтора року скинути 35 кілограмів та кардинально змінитися. Як виявилося, її трансформація частково пов'язана з дотриманням плану дієти методом Маєра, повідомляє Mashed.
Дієта, розроблена австрійським лікарем доктором Францом Ксав'єром Маєром, виключає певні продукти, знижує споживання цукру, а також заохочує певні прийоми їжі, такі як ретельне пережовування їжі.
Вона передбачає багатий сніданок, водночас кількість їжі протягом дня зменшується.
На сніданок Ребел, найімовірніше, з'їсть тарілку каші з кіноа з чорницею або органічними яйцями.
На обід вона їсть овочі та рибу, таку як форель і копчений лосось, або курячу грудку без шкіри, а на вечерю — курку чи рибу з овочами, але в меншій кількості.
Як напої дієта Маєра передбачає зелений чай і воду.
Вілсон багато разів намагалася скинути вагу, але довгий час не могла знайти відповідну дієтичну програму. Ще у 2020 році на шоу Дрю Беррімор вона розповідала, що в її попередній дієті було багато вуглеводів та цукру.
Свого часу вона навіть зареєструвалася в оздоровчому центрі Vivamayr Altaussee в Австрії, щоб схуднути та закріпити результат. Згідно з веб-сайтом, "програма Vivamayr Weight Care спрямована на оптимізацію ваги і складається з фіксованої та змінної частин".
Там заборонені цукор, алкоголь та кофеїн, вечеря не вітається, а клієнтів вчать пережовувати кожен шматочок 40 разів.
Програма центру зниження ваги коштує $5097 доларів на тиждень, а ціна двотижневої програми може досягати $9500.
У процесі скидання ваги Ребел не обійшлася без фізичних навантажень. Проте акторка не катувала себе багатогодинними заняттями у спортзалі, обмежившись ходьбою. Лікар у медичному центрі порадив їй почати ходити, наполягаючи на тому, що це "найкращий спосіб" скинути зайві кілограми.
Нагадаємо, після того, як схудла, Ребел Вілсон дедалі частіше почала демонструвати свою фігуру.