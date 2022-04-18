Что есть и что делать, чтобы сбросить 35 кг: практические советы от Ребелл Уилсон

За полтора года актрисе удалось избавиться от 35 килограммов.

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42-летняя австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер Ребел Уилсон прославилась не только в комедийном жанре, но и стала объектом пристального внимания миллионов людей по всем мира после того, как смогла за полтора года сбросить 35 килограммов и кардинально преобразилась. Как оказалось, ее трансформация частично связана с соблюдением плана диеты по методу Майра, сообщает Mashed.

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Диета, разработанная австрийским врачом доктором Францем Ксавьером Майром, исключает определенные продукты, снижает потребление сахара, а также поощряет определенные приемы пищи, такие как тщательное пережевывание еды.

Она предусматривает обильный завтрак, при этом количество приемов пищи в течение дня уменьшается.

На завтрак Ребел, скорее всего, съест тарелку каши из киноа с черникой или органическими яйцами.

На обед она ест овощи и рыбу, такую ​​как форель и копченый лосось, или куриную грудку без кожи, а на ужин – курицу или рыбу с овощами, но в меньшем количестве.

В качестве напитков диета Майра предусматривает зеленый чай и воду.

Уилсон много раз предпринимала попытки сбросить вес, но долгое время не могла найти подходящую диетическую программу. Еще в 2020 году на шоу Дрю Берримор она рассказывала, что в ее предыдущей диете было много углеводов и сахара.

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В свое время она даже зарегистрировалась в оздоровительном центре Vivamayr Altaussee в Австрии, чтобы похудеть и закрепить результат. Согласно веб-сайту, "программа Vivamayr Weight Care направлена ​​​​на оптимизацию веса и состоит из фиксированной и переменной частей".

Там запрещены сахар, алкоголь и кофеин, ужин не приветствуется, а клиентов учат пережевывать каждый кусочек 40 раз.

Программа центра по снижению веса стоит $5097 долларов в неделю, а цена двухнедельной программы может достигать $9500.

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В процессе сброса веса Ребел не обошлась без физических нагрузок. Однако актриса не истязала себя многочасовыми занятиями в спортзале, ограничившись ходьбой. Врач в медицинском центре посоветовал ей начать ходить, настаивая на том, что это "лучший способ" сбросить лишние килограммы.

Напомним, после того, как похудела, Ребел Уилсон все чаще начала демонстрировать свою фигуру.