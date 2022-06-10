Ребел Вілсон показала світу свою кохану дівчину (фото)

Знаменитість зізналася, що дарма шукала діснеївського принца.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон здійснила камінг-аут та показала світу свою нову дівчину. Знімком вона поділилася на Instagram-сторінці, за якою стежать 11 млн людей.

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Обраницею знаменитості стала дівчина-блондинка на ім'я Рамона Агрума.

"Думала, що шукаю діснеївського принца, а, виявляється, увесь цей час мені була потрібна принцеса", — підписала фото з коханою австралійська акторка.

[ + – ] Ребел Вілсон зі своєю дівчиною

Зазначимо, що раніше 42-річна Ребел зустрічалася близько року з молодим мільярдером Джейкобом Бушем.

"Така щаслива за вас обох!", "люблю вас обох неймовірно", "ідеальний підпис до фото", — коментують зворушливий знімок підписники Вілсон. Публікація набрала понад мільйон лайків за 15 годин.

У дівчини Ребел Вілсон акаунт в Instagram закритий, проте в описі профілю зазначено, що вона засновниця магазину одягу та амбасадорка ювелірного бренду.

Нагадаємо, Ребел Вілсон показала результати свого схуднення у сукні з глибоким декольте. Акторка скинула за рік понад 30 кілограмів, активно займаючись спортом та дотримуючись режиму здорового харчування.

Також Фокус писав про практичні поради від Ребел Вілсон, як швидко схуднути, не завдаючи шкоди для свого здоров'я.