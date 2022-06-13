Ребел Уилсон хочет жениться на своей девушке — СМИ

Влюбленные планируют свою будущую жизнь.

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Австралийская актриса Ребел Уилсон, недавно совершившая каминг-аут, планирует жениться на своей девушке. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как известно, 42-летняя знаменитость и ее возлюбленная, Рамона Агрума готовы создать свою семью. Так что, скорее всего, в 2022 и произойдет грандиозная свадьба.

Ребел Уилсон уже успела познакомить свою избранницу с мамой, проживающей в Сиднее.

[ + – ] Ребел Уилсон со своей девушкой

"Она (Ребел — ред.) и Агрума очень сблизились за короткое время. Мать Уилсон Сью Боундс, живущая в Сиднее, недавно прилетела в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Агрумой, а пара открыто обсуждала создание семьи и женитьбу", — рассказывает источник, близкий к паре.

Ранее 42-летняя Ребел Уилсон не была замужем, однако встречалась с молодым миллиардером Джейкобом Бушем около года. Однако в начале 2021 пара разошлась.

[ + – ] Ребел Уилсон со своей девушкой

Напомним, актриса Ребел Уилсон открыто заявила о своих отношениях с девушкой. Избранницей австралийской знаменитости стала Рамона Агрума – владелица и амбассадор магазинов одежды и ювелирных украшений.

Также Фокус писал о другой ЛГБТ-паре мирового шоу-бизнеса. Актриса Кристен Стюарт активно готовится к свадьбе со своей девушкой Дилан Майер. Торжество может состояться в любой выходной 2022-го.