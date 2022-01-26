Кристен Стюарт поделилась деталями свадьбы с Дилан Майер

Свадьба может состояться спонтанно, в любой выходной 2022 года.

31-летняя американская актриса Кристен Стюарт пришла на ток-шоу Стивена Колберта и рассказала о свадьбе со своей невестой, 35-летней сценаристкой Дилан Майер, которая планируется в 2022 году. Об этом пишет Page Six.

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В частности, звезда фильма "Сумерки" призналась, что хочет, чтобы это событие походило на большую вечеринку. Что касается конкретной даты проведения ожидаемой свадьбы, то Кристен Стюарт отметила, что это может произойти в любой день, ведь она не умеет что-либо тщательно планировать и даже не может запланировать сегодняшний ужин, не то что свадьбу.

"Я люблю крутиться. Ты никогда не знаешь, куда я иду, чувак", — отметила актриса.

[ + – ] Кристен Стюарт на шоу Стивена Колберта

"Мы могли бы просто пойти и сделать это в эти выходные, а потом просто потусоваться со всеми", — отметила знаменитость, удивительно схожая со своей невестой Дилан Майер.

Свадьба Кристен Стюарт является одним из самых ожидаемых событий 2022 года.

[ + – ] Кристен Стюарт и Дилан Майер вместе более 2 лет. Фото: Instagram spillzdylz

До 35-летней Дилан Кристен Стюарт несколько лет встречалась со своим коллегой со съемочной площадки фильма "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Однако со временем она изменила ему с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

[ + – ] Кристен Стюарт

Напомним, Кристен Стюарт и сценаристка Дилан Майер объявили о своей помолвке в начале ноября 2021 года после двух лет романтических отношений.

Ранее Фокус писал о прогулке Кристен Стюарт и ее невесте по Лос-Анджелесу.