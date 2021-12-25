Удивительное сходство: появление Кристен Стюарт и ее невесты на публике

Пара вместе уже более двух лет

Накануне 31-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт папарацци застали с ее невестой Дилан Майер в Ванкувере. Девушки прибыли вместе в местный аэропорт. Между ними замечено удивительное сходство, однако у Дилан немного длиннее волосы. Как известно, невесты отправились в мини-путешествие на грядущее Рождество. На девушках были солнцезащитные очки и маски.

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Стоит отметить, что Кристен Стюарт и сценаристка Дилан на полную готовятся к свадьбе, ведь в начале ноября 2021 стало известно о помолвке девушек. Актриса пришла на шоу Говарда Стерна и призналась, что давно мечтала о предложении руки и сердца.

[ + – ] Кристен Стюарт со своей невестой Дилан

Звезда "Сумерок" и ее невеста Дилан Майер встречаются уже более двух лет. До Дилан Кристен несколько лет встречалась со своим коллегой со съемочной площадки фильма "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Однако со временем она изменила ему с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

[ + – ] Кристен Стюарт на съемках фильма о принцессе Диане "Спенсер"

Напомним, что Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану в фильме "Спенсер" о нелегких днях принцессы Уэльской, когда она решила расстаться с отцом своих сыновей, принца Уильяма и Гарри, Чарльзом. Кинокритики даже предполагают, что актриса получит "Оскар" за такое воплощение на экране.

Ранее Фокус сообщал, что Кристен Стюарт продемонстрировала в Лос-Анджелесе стильный брючный костюм в клетку.