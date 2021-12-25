Дивовижна схожість: поява Крістен Стюарт та її нареченої на публіці

Пара разом уже понад два роки

Напередодні 31-річну американську акторку Крістен Стюарт папараці застали з її нареченою Ділан Маєр у Ванкувері. Дівчата прибули разом до місцевого аеропорту. Між ними помічено значну схожість, проте в Ділан трохи довше волосся. Як відомо, наречені відправилися в мініподорож на прийдешнє Різдво. На дівчатах були сонцезахисні окуляри та захисні маски.

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Варто зазначити, що Крістен та сценаристка Ділан на повну готуються до весілля, адже на початку листопада 2021 року стало відомо про заручини дівчат. Акторка прийшла на шоу Говарда Стерна та зізналася, що давно мріяла про пропозицію руки та серця.

[ + – ] Крістен Стюарт зі своєю нареченою Ділан

Зірка "Сутінок" та її наречена Ділан Маєр зустрічаються вже понад два роки. До Ділан Крістен кілька років зустрічалася зі своїм колегою зі знімального майданчика фільму "Сутінки" Робертом Паттінсоном. Проте з часом вона зрадила його з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

[ + – ] Крістен Стюарт на зйомках фільму про принцесу Діану "Спенсер"

Нагадаємо, що Крістен Стюарт зіграла принцесу Діану у фільмі "Спенсер" про нелегкі дні принцеси Уельської, коли та вирішила розлучитися з батьком своїх синів, принца Вільяма та Гаррі, Чарльзом. Кінокритики навіть припускають, що акторка отримає "Оскар" за це втілення на екрані.

Раніше Фокус повідомляв, що Крістен Стюарт продемонструвала у Лос-Анджелесі стильний штанний костюм у клітинку.