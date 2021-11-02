Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт заручилася зі своєю дівчиною

Обраницею актриси стала сценаристка Ділан Меєр

Актриса Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю давньою подругою Ділан Меєр. Коли пара одружиться, поки не повідомлялося. Про це пише People.

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Два роки тому, на початку стосунків актриса мала намір зробити пропозицію сама. Проте зрештою дочекалася, поки Ділан візьме справу до своїх рук.

"Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала те, що хотіла, і вона це зробила. Ми одружуємося, це справді відбувається", — заявила Крістен на шоу Howard Stein Show сьогодні вранці.

[ + – ] Крістен Стюарт і Ділан Меєр Фото: Instagram spillzdylz

Амбасадорка Chanel, зірка фільму "Сутінки" та "Раневейс" прийшла на шоу поговорити про свою нову роль. У фільмі "Спенсер" вона виконала роль принцеси Діани. Акторка зізналася, що відчувала "біль і хаос", втілюючи трагічний образ леді Ді на екрані.

До Ділан Меєр Крістен кілька років зустрічалася зі своїм партнером фільму "Сутінки" Робертом Паттінсоном. Однак йому вона зрадила з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

[ + – ] Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон у фільмі "Сутінки" Фото: Скриншот

Потім у неї були стосунки з моделями Стеллою Максвелл, Сарою Дінкін та Алісією Каргіл. Алісія і стала її першою дівчиною. Ці стосунки тривали з 2014 до 2016 року. Також вона зустрічалася з актором із фільму "Зоряний шлях" Антоном Єльчиним.

Утім, Крістен, яка досить потайлива, коли справа стосується особистого життя, раніше бентежилася, коли її називали лесбійкою. Вона говорила, що журналісти "тиснули" на неї, коли питали про її стосунки.

"Коли я вперше зав'язала стосунки з дівчиною, мене відразу ж запитали, чи я лесбійка. І це було щось на кшталт: "Боже, мені 21 рік". Я відчувала, що, можливо, чинила іноді неправильно, завдаючи біль людям, з якими зустрічалася. Але я робила це не тому, що мені було соромно зізнатися в одностатевих стосунках. Просто я не хотіла бути публічною особою. Це було схоже на злодійство", — зізнавалася актриса.

[ + – ] Крістен Стюарт і Ділан Меєр Фото: Instagram spillzdylz

Крістен раніше розповідала, що вона входить у стосунки лише з тими, хто розкриває її добрі сторони. "Я зустрічаюся лише з тими, хто мене доповнює", — казала актриса.

"Я була глибоко закохана в усіх, з ким зустрічалася. Невже ви думали, що я вдавала?" — говорила Крістен в інтерв'ю.