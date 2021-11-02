Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обручилась со своей девушкой

Избранницей актрисы стала сценаристка Дилан Мейер

Актриса Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей давней подругой Дилан Мейер. Когда пара заключит брак, пока не сообщалось. Об этом пишет People.

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Два года назад, в начале отношений актриса намеревалась сделать предложение сама. Однако, в итоге дождалась, пока Дилан возьмет дело в свои руки.

"Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала. Мы женимся, это действительно происходит", — заявила Кристен на шоу Howard Stein Show сегодня утром.

[ + – ] Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: Instagram spillzdylz

Амбассадор Chanel, звезда фильма "Сумерки" и "Ранэвэйс" пришла на шоу поговорить о своей новой роли. В фильме "Спенсер" она исполнила роль принцессы Дианы. Актриса призналась, что испытывала "боль и хаос" воплощая трагический образ леди Ди на экране.

До Дилан Мейер Кристен несколько лет встречалась со своим партнером по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Однако ему она изменила с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

[ + – ] Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в фильме "Сумерки" Фото: Скриншот

Потом у нее были отношения с моделями Стеллой Максвелл, Сарой Динкин и Алисией Каргил. Алисия и стала ее первой девушкой. Эти отношения длились с 2014 по 2016 гг. Также она встречалась с актером из фильма "Звездный путь" Антоном Ельчиным.

Впрочем, Кристен, которая довольно скрытна, когда дело касается личной жизни, ранее смущалась, когда ее называли лесбиянкой. Она говорила, что журналисты "давили" на нее, когда спрашивали о ее отношениях.

"Когда я впервые завязала отношения с девушкой, меня сразу же спросили, лесбиянка ли я. И это было что-то вроде: "Боже, мне 21 год". Я чувствовал, что, возможно, поступала иногда неправильно, причиняя боль людям, с которыми встречалась. Но я делала это не потому что мне было стыдно признаться в однополых отношениях. Просто я не хотела быть публичной особой. Это было похоже на воровство", — признавалась актриса.

[ + – ] Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: Instagram spillzdylz

Кристен ранее рассказывала, что она вступает в отношения только с теми, кто раскрывает ее хорошие стороны. "Я встречаюсь только с теми, кто меня дополняет", — говорила актриса.

"Я был глубоко влюблена в всех, с кем встречалась. Неужели вы думали, что я притворялась?", — говорила Кристен в интервью.