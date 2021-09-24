Нова Діана. У мережі з'явився офіційний трейлер біографічного фільму "Спенсер"

Кінокритики вже пророкують Крістен Стюарт номінацію на "Оскар" за втілення образу народної принцеси.

Нова картина про принцесу Діану, що описує кілька днів з її життя, коли вона зважилася на розлучення з принцом Чарльзом, — одна з найбільш очікуваних цього року. Вона вже була представлена на Венеційському кінофестивалі, а тепер глядачів порадували першим офіційним трейлером стрічки.

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У фільмі, режисером якого став Пабло Ларрейн з Чилі, головну роль зіграла зірка вампірської саги "Сутінки" Крістен Стюарт. Актриса зізнавалася, що для того, щоб повністю вжитися в образ народної принцеси, їй довелося перечитати кілька біографій Діани, а також тривалий час займатися з викладачем дикції, щоб максимально точно передати відтінки мови дружини принца Чарльза. Крім того, вона багато годин витратила на перегляд відео з принцесою, намагаючись запам'ятати її манеру ходити, дивитися, говорити.

[ + – ] Прем'єра фільму запланована на 5 листопада

Партнерами Крістен у стрічці стали Джек Фартінг, який зіграв принца Чарльза, Тімоті Сполл, Стелла Гонет, Саллі Гокінс та інші.

Картина охоплює всього три дні. Це різдвяні вихідні королівської сім'ї в Сандрінгамі в 1991 році. На той момент шлюб Діани і Чарльза вже тріщав по швах. Принцеса Уельська розуміє, що рятувати любов, якої немає, марно, і приймає рішення про розлучення.

Судячи з трейлеру, фільм буде вельми драматичним та емоційним. На думку критиків, Стюарт відмінно впоралася з роллю, передавши душевні терзання Діани в той момент, і цілком може претендувати на "Оскар". Сама ж актриса говорила, що в процесі роботи над образом перейнялася нескінченною повагою до цієї великої жінки.

Ще до початку зйомок новина про те, що саме ця американська актриса зіграє принцесу, обурила багатьох британців. Творці фільму сподіваються, що тепер вони змінять свою думку і достойно оцінять талант Крістен. Прем'єра картини запланована на 5 листопада цього року.

Нагадаємо, перший офіційний постер біографічного фільму про принцесу Діану з'явився в мережі ще в кінці серпня.