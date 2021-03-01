Крістен Стюарт повторила наряд принцеси Діани 1989 року на зйомках фільму про неї (фото)

Актриса вжилася в роль, і здалеку її не відрізниш від колишньої невістки королеви Єлизавети II.

30-річна голлівудська актриса Крістен Стюарт продовжує роботу над фільмом про принцесу Діану, де вона грає покійну матір принців Вільяма і Гаррі в біографічній драмі "Спенсер", передає The Daily Mail.

Зйомки проходять в Дюльмені, Німеччина, в маєтку Schloss Marquardt, який має відтворити у фільмі Сандрингемський палац, де розгортаються події картини, що показують три дні 1991 року. Тоді під час різдвяних вихідних принцеса Діана прийняла рішення про розірвання 15-річного шлюбу з принцом Чарльзом.

Актрису помітили на знімальному майданчику у твідовому жакеті в клітку, схожому на пальто, яке Діана носила під час візиту в Портсмут в 1989 році.

Володіючи елегантною фігурою, зірка екрану поєднала свій шикарний блейзер з кремовою блузою і класичною спідницею-олівцем, доповнивши свій наряд монохромними кросівками від Adidas. Завдяки короткій об'ємній зачісці та макіяжу нейтральних тонів Крістен зуміла перетворитися в народну принцесу.

Сцени знімаються в камінному залі і на верхньому поверсі величного німецького замку.

Ще в процесі зйомок фільму, сценарій якого написав британський сценарист Стівен Найт ("Гострі козирки"), автори вже зіткнулися з першою критикою. Так, експерти вказали на історичну невідповідність сюжету. За словами королівських біографів Роберта Джобсона та Інгрід Сьюард, Діана перестала відвідувати маєток Сандрингем за кілька років до описуваних в картині подій.

Не в захваті були і прихильники принцеси Діани, незадоволені тим, що роль їх улюблениці зіграє Стюарт. Однак після появи перших фото Стюарт в образі Діани скептики притихли, вирішивши дочекатися виходу фільму.

Нагадаємо, принц Гаррі в інтерв'ю Опрі Уїнфрі заявив, що перевіз сім'ю в США, щоб його дружина не повторила долю принцеси Діани, яка загинула 23 роки тому.