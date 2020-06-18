Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану. Британцы возмущены

Новый байопик будет носить название "Спенсер" и расскажет о последних годах жизни леди Ди. Но выбор актрисы уже вызвал бурю негодования

Началась работа над новым фильмом о жизни принцессы Дианы, матери британских принцев Гарри и Уильяма и бывшей жены наследника престола Великобритании. И на главную роль была выбрана Кристен Стюарт, прославившаяся ролью в вампирской саге "Сумерки". В Великобритании Стюарт не одобрили. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Диана, или как ее называли, Леди Ди и "Королева сердец", при жизни была одной из самых популярных персон в мире. В 2002 году по результатам опроса ВВС она заняла третье место в списке "Величайших британцев".

Кроме своей благотворительной деятельности, Диана прославилась скандальным разводом с принцем Чарльзом, не менее скандальным романом с кинопродюсером Доди аль-Файедом и трагической гибелью в аварии под парижским мостом Альма.

И в новом байопике под названием "Спенсер", - это девичья фамилия Дианы, - роль принцессы исполнит Кристен Стюарт. И хоть между обеими женщинами наблюдается некоторое сходство, британцы в соцсетях уже заявили, что выбор актрисы неудачен.

"Она даже не похожа на Диану… Неужели нельзя было взять британскую актрису?.. Диана была классной, а Кристен - нет", - писали британцы в соцсетях.

Кристен Стюарт и принцесса Диана/Фото: Rex

Пол Ларрейн, которого недавно утвердили, как режиссера ремейка культового "Лица со шрамом", станет режиссером и этой картины. Он считает, что Кристен – одна из самых выдающихся актрис современности. "Она может быть разной – таинственной, хрупкой и одновременно очень сильной и это именно то, что нам нужно. То, как она отреагировала на сценарий – заставляет меня думать, что она сделает с этой ролью что-то потрясающее", - отметил Ларрейн.

Сценарий написал Стивен Найт. Съемки фильма начнутся в 2021 году. Предполагается, что действие будет разворачиваться в начале 90-х годов прошлого века, когда Диана решит, что ее брак с принцем Чарльзом более не имеет смысла и ей пора задуматься о разводе. Фильм охватит три дня на Рождество – в Виндзоре и поместье Сандрингем, где королевская семья обычно проводит новогодние праздники.

Как ранее писал Фокус:

Неожиданную находку сделали наследники пожилой четы Констэбл из Стаффордшира. В обычной коробке 26 лет лежали рождественские открытки с фотографиями леди Дианы, принца Чарльза и их детей – Уильяма и Гарри. Каждая фотография подписана и содержит в себе поздравление.