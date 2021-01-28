В Сети появилось фото звезды "Сумерек" Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Премьера фильма о трех переломных днях в жизни принцессы Уэльской запланирована на осень 2021 года.

30-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме чилийского редиссера Пабло Ларраина "Спенсер", передает People.

В сети уже появилось первое фото актрисы в этом образе.

Сценарий к фильму о принцессе Уэльской написал Стивен Найт, который создал сериал "Острые козырьки". Картина расскажет об одном уикэнде из жизни Дианы. Речь пойдет о рождественских каникулах в 1991 году, которые она проводила с королевской семьей в в поместье Сандрингем в Норфолке и приняла решение о расставании с принцем Чарльзом.

Съемки фильма пройдут в Германии и Великобритании, а его премьера ожидается осенью 2021 года. В следующем году исполнится 25 лет со дня смерти принцессы Уэльской в результате ДТП в парижском туннеле.

Кристен Стюарт уже дала первый комментарий по поводу новой роли.

"Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее — вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с имени — Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, что за ним стоит", – рассказала она.

Знаменитость добавила, что фильм охватывает три дня и показывает, что могла чувствовать Диана в этот период.

"У нас нет цели, чтобы поразить зрителя, мы просто ее тоже любим", – подчеркнула Стюарт.

Чтобы добиться британского произношения, актриса работала с тренером по диалектам, отрабатывая с ним и похожие интонации в голосе.

На опубликованном снимке Стюарт в образе Дианы позирует в черной шляпке, черной блузе и красном пальто от Chanel, лицом которого актриса является. В таком наряде мама принцев Уильяма и Гарри появлялась на публике.

Фото: Скриншот

Отметим, что о Диане снято немало фильмов. В разное время ее роли исполняли Никола Формби ("Женщины Виндзора" (1992)), Серена Скотт Томас ("Диана: Ее подлинная история" (1993)), Джули Кокс ("Влюбленная принцесса" (1996)), Эми Секомб ("Диана — королева сердец" (1998)), Женевьев О’Рейли ("Диана: Последние дни принцессы" (2007)), Наоми Уоттс ("Диана: История любви" (2013)), Эмма Коррин (сериал "Корона", 4 сезон (2020)), Джина де Ваал (мюзикл "Диана" (2021)), Элизабет Дебики ("Корона", 5-й и 6-й сезоны).

Как только стало известно о съемках фильма со Стюарт в главной роли, британцы ополчились против звезды "Сумерек", посчитав, что она не подходит для этой роли. Однако первое фото со съемочной площадки остудило не поклонников принцессы, и многие пришли к выводу, что актриса справится с возложенной на нее ответственностью.