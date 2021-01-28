У Мережі з'явилося фото зірки "Сутінок" Крістен Стюарт в образі принцеси Діани

Прем'єра фільму про три переломні дні життя принцеси Уельської запланована на осінь 2021 року.

30-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в фільмі чилійського режисера Пабло Ларраіна "Спенсер", передає People.

У мережі вже з'явилося перше фото акорки в цьому образі.

Сценарій до фільму про принцесу Уельську написав Стівен Найт, який створив серіал "Гострі картузи". Картина розповість про один вік-енд із життя Діани. Йтиметься про різдвяні канікули в 1991 році, які вона проводила з королівською родиною у маєток Сандрінгем у Норфолку і вирішила розійтися з принцом Чарльзом.

Зйомки фільму відбудуться в Німеччині та Великобританії, а його прем'єра очікується восени 2021 року. Наступного року виповниться 25 років із дня смерті принцеси Уельської унаслідок ДТП у паризькому тунелі.

Крістен Стюарт вже дала перший коментар щодо нової ролі.

"Це занурення в емоційне уявлення про те, ким була Діана в переламний момент її життя. Це болісне зусилля для неї — повернутися до себе, скласти всі ці частини, починаючи з імені — Спенсер, оскільки Діана намагається триматися за те, що означає для неї це ім'я, що за ним стоїть", — розповіла вона.

Зірка додала, що фільм охоплює три дні й показує, що могла відчувати Діана в цей період.

"У нас немає мети вразити глядача, ми просто теж любимо її", — підкреслила Стюарт.

Щоб досягти британської вимови, акторка працювала з тренером з діалектів, відпрацьовуючи з ним також схожі інтонації в голосі.

На опублікованому знімку Стюарт в образі Діани позує в чорному капелюшку, чорній блузі та червоному пальті від Chanel, обличчям якого є акторка. У такому вбранні мама принців Вільяма і Гаррі з'являлася на публіці.

Фото: Скриншот

Зазначимо, що про Діану знято чимало фільмів. У різний час її ролі виконували Нікола Формбі ("Жінки Віндзора" (1992)), Серена Скотт Томас ("Діана: Її справжня історія" (1993)), Джулі Кокс ("Закохана принцеса" (1996)), Емі Секомб ("Діана — королева сердець "(1998)), Женев'єв О'Рейлі ("Діана: Останні дні принцеси "(2007)), Наомі Воттс ("Діана: Історія кохання "(2013)), Емма Коррін (серіал "Корона", 4 сезон (2020)), Джина де Ваал (мюзикл "Діана" (2021)), Елізабет Дебікі ("Корона", 5-й і 6-й сезони).

Щойно стало відомо про зйомки фільму зі Стюарт у головній ролі, британці обʼєдналися проти зірки "Сутінок", вважаючи, що вона не підходить для цієї ролі. Однак перше фото зі знімального майданчика зменшили невдоволення не шанувальників принцеси, і багато хто дійшов висновку, що акторка впорається з покладеною на неї відповідальністю.