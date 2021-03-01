Кристен Стюарт повторила наряд принцессы Дианы 1989 года на съемках фильма о ней (фото)

Актриса вжилась в роль, и издалека ее не отличить от бывшей невестки королевы Елизаветы II.

30-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт продолжает работу над фильмом о принцессе Диане, где она играет покойную мать принцев Уильяма и Гарри в биографической драме "Спенсер", передает The Daily Mail.

Съемки проходят в Дюльмене, Германия, в поместье Schloss Marquardt, которое должно воссоздать в фильме Сандрингемский дворец, где разворачиваются события картины, показывающие три дня 1991 года. Тогда во время рождественских выходных принцесса Диана приняла решение о расторжении 15-летнего брака с принцем Чарльзом.

Актрису заметили на съемочной площадке в твидовом жакете в клетку, похожем на пальто, которое Диана носила во время визита в Портсмут в 1989 году.

Обладая элегантной фигурой, звезда экрана соединила свой шикарный блейзер с кремовой блузкой и классической юбкой-карандаш, дополнив свой наряд монохромными кроссовками от Adidas. Благодаря короткой объемной прическе и макияжу нейтральных тонов Кристен сумела преобразиться в народную принцессу.

Сцены снимаются в каминном зале и на верхнем этаже величественного немецкого замка.

Еще в процессе съемок над фильмом, сценарий которого написал британский сценарист Стивен Найт ("Острые козырьки"), авторы уже столкнулись с первой критикой. Так, эксперты указали на историческое несоответствие сюжета. По словам королевских биографов Роберта Джобсона и Ингрид Сьюард, Диана перестала посещать поместье Сандрингем за несколько лет до описываемых в картине событий.

Не в восторге были и поклонники принцессы Дианы, недовольные тем, что роль их любимицы сыграет Стюарт. Однако после появления первых фото Стюарт в образе Дианы скептики притихли, решив дождаться выхода фильма.

Напомним, принц Гарри в интервью Опре Уинфри заявил, что перевез семью в США, чтобы его жена не повторила судьбу принцессы Дианы, погибшей 23 года назад.