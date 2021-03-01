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Кристен Стюарт повторила наряд принцессы Дианы 1989 года на съемках фильма о ней (фото)

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Кристен Стюарт, принцесса Диана, фото, съемки фильма, Спенсер
Фото: Instagram/Kristen Stewart | Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Актриса вжилась в роль, и издалека ее не отличить от бывшей невестки королевы Елизаветы II.

30-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт продолжает работу над фильмом о принцессе Диане, где она играет покойную мать принцев Уильяма и Гарри в биографической драме "Спенсер", передает The Daily Mail.

Съемки проходят в Дюльмене, Германия, в поместье Schloss Marquardt, которое должно воссоздать в фильме Сандрингемский дворец, где разворачиваются события картины, показывающие три дня 1991 года. Тогда во время рождественских выходных принцесса Диана приняла решение о расторжении 15-летнего брака с принцем Чарльзом.

съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"
съемки, Кристен Стюарт, принцесса Диана, "Спенсер"

Актрису заметили на съемочной площадке в твидовом жакете в клетку, похожем на пальто, которое Диана носила во время визита в Портсмут в 1989 году.

Обладая элегантной фигурой, звезда экрана соединила свой шикарный блейзер с кремовой блузкой и классической юбкой-карандаш, дополнив свой наряд монохромными кроссовками от Adidas. Благодаря короткой объемной прическе и макияжу нейтральных тонов Кристен сумела преобразиться в народную принцессу.

Сцены снимаются в каминном зале и на верхнем этаже величественного немецкого замка.

Еще в процессе съемок над фильмом, сценарий которого написал британский сценарист Стивен Найт ("Острые козырьки"), авторы уже столкнулись с первой критикой. Так, эксперты указали на историческое несоответствие сюжета. По словам королевских биографов Роберта Джобсона и Ингрид Сьюард, Диана перестала посещать поместье Сандрингем за несколько лет до описываемых в картине событий.

Не в восторге были и поклонники принцессы Дианы, недовольные тем, что роль их любимицы сыграет Стюарт. Однако после появления первых фото Стюарт в образе Дианы скептики притихли, решив дождаться выхода фильма.

Напомним, принц Гарри в интервью Опре Уинфри заявил, что перевез семью в США, чтобы его жена не повторила судьбу принцессы Дианы, погибшей 23 года назад.