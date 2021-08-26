У Мережі з'явився офіційний постер фільму про принцесу Діану з Крістен Стюарт (фото)

Роль принцеси Діани далася Крістен Стюарт непросто, про що вона не раз говорила в інтерв'ю.

5 листопада в світовій плакат виходить фільм "Спенсер" чилійського режисера Пабло Ларраїна про принцесу Діану, роль якої зіграла зірка "Сутінків" Крістен Стюарт, а прем'єра фільму запланована на вересень, і вперше її покажуть на Венеціанському кінофестивалі.

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У картині, що охоплює три дні на Різдво, режисер розповідає про "критичний вік-енд" у житті принцеси Уельської, під час якого вона вирішує, що її шлюб з принцом Чарльзом більше не має сенсу рятувати.

На плакаті головна героїня зображена з найдрібнішими деталями, ніби якщо б вона була предметом голландського шедевра XVII століття. Впавши, вона закриває обличчя руками, які лежать на багато прикрашеній бальній сукні, що закутує всю нижню половину постера.

"Шлюб принцеси Діани і принца Чарльза давно охолонув. Хоча ходять чутки про роман і розлучення, під час різдвяних свят в маєтку королеви Сандрінгем панує мир. Є їжа і питво, стрілянина і полювання. Діана знає правила гри. Але цього року все буде абсолютно інакше", — йдеться в описі до фільму.

"Спенсер" — поки що останній в довгій низці проектів з дослідження життя і смерті принцеси Уельської. У майбутніх сезонах серіалу Netflix "Корона" Елізабет Дебікі показала, якою нещасною була Діана в шлюбі, і за роль Діани вона була навіть номінована на "Еммі".

Що ж стосується Крістен Стюарт, то критики з нетерпінням чекають прем'єри, щоб оцінити гру актриси. Раніше в ЗМІ вже з'явилася інформація, що їй майстерно вдалося передати акцент і манери народної принцеси. Сама Крістен зізнавалася, що їй було "жахливо страшно".

"Акцент жахливий до чортиків, тому що люди знають цей голос, і він такий, такий виразний і особливий. Я працюю над цим зараз, і у мене вже є тренер з діалектів. Що стосується досліджень, я прочитала дві з половиною біографії, і я закінчую весь матеріал, перш ніж приступити до зйомок фільму", — говорила вона минулого грудня, додавши, що історія Діани — "одна з найсумніших", і вона хотіла не просто зіграти її, а відчути і передати всі її емоції і переживання.

"Я давно не була так схвильована своєю роллю", — підкреслила Стюарт.

Тим часом стрімінговий сервіс Netflix представив фотографії нових принца Чарльза і принцеси Діани, які з'являться в п'ятому сезоні серіалу "Корона", що розповідає про життя королівської сім'ї Великобританії.