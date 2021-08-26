В Сети появился официальный постер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт (фото)

Роль принцессы Дианы далась Кристен Стюарт непросто, о чем она не раз говорила в интервью.

5 ноября в мировой плакат выходит фильм "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларраина о принцессе Диане, роль которой сыграла звезда "Сумерек" Кристен Стюарт, а премьера фильма запланирована на сентябрь, и впервые ее покажут на Венецианском кинофестивале.

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В картине, охватывающей три дня на Рождество, режиссер рассказывает от "критическом уик-энде" в жизни принцессы Уэльской, во время которого она решает, что ее брак с принцем Чарльзом больше не имеет смысла спасать.

На плакате главная героиня изображена с мельчайшими деталями, как если бы она была предметом голландского шедевра XVII века. Упав на себя, она закрывает лицо руками, которые покоятся на богато украшенном бальном платье, окутывающем всю нижнюю половину постера.

"Брак принцессы Дианы и принца Чарльза давно остыл. Хотя ходят слухи о романе и разводе, во время рождественских праздников в поместье королевы Сандрингем предначертан мир. Есть еда и питье, стрельба и охота. Диана знает правила игры. Но в этом году все будет совершенно иначе", – говорится в описании к фильму.

"Спенсер" – пока что последний в длинной череде проектов по исследованию жизни и смерти принцессы Уэльской. В предстоящих сезонах сериала Netflix "Корона" Элизабет Дебики показала, как несчастна была Диана в браке, и за роль Дианы она была даже номинирована на "Эмми".

Что же касается Кристен Стюарт, то критики с нетерпением ждут премьеры, чтобы оценить игру актрисы. Ранее в СМИ уже появилась информация, что ей мастерски удалось передать акцент и манеры народной принцессы. Сама Кристен признавалась, что ей было "ужасно страшно".

"Акцент ужасен до чертиков, потому что люди знают этот голос, и он такой, такой отчетливый и особенный. Я работаю над этим сейчас, и у меня уже есть тренер по диалектам. Что касается исследований, я прочитала две с половиной биографии, и я заканчу весь материал, прежде чем приступить к съемкам фильма", – говорила она в прошлом декабре, добавив, что история Дианы – "одна из самых печальных", и она хотела не просто сыграть ее, а прочувствовать и передать все ее эмоции и переживания.

"Я давно не была так взволнована своей ролью", – подчеркнула Стюарт.

Тем временем стриминговый сервис Netflix представил фотографии новых принца Чарльза и принцессы Дианы, которые появятся в пятом сезоне сериала "Корона", рассказывающего о жизни королевской семьи Великобритании.