Новая Диана. В Сети появился официальный трейлер биографического фильма "Спенсер"

Кинокритики уже прочат Кристен Стюарт номинацию на "Оскар" за воплощение образа народной принцессы.

Новая картина о принцессе Диане, описывающая несколько дней из ее жизни, когда она решилась на развод с принцем Чарльзом, – одна из наиболее ожидаемых в этом году. Она уже была представлена на Венецианском кинофестивале, а теперь зрителей порадовали первым официальным трейлером ленты.

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В фильме, режиссером которого стал Пабло Ларраин из Чили, главную роль сыграла звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт. Актриса признавалась, что для того, чтобы полностью вжиться в образ народной принцессы, ей пришлось перечитать несколько биографий Дианы, а также длительное время заниматься с преподавателем дикции, чтобы максимально точно передать оттенки речи супруги принца Чарльза. Кроме того, она много часов потратила на просмотр видео с принцессой, стараясь запомнить ее манеру ходить, смотреть говорить.

[ + – ] Премьера фильма запланирована на 5 ноября

Партнерами Кристен в ленте стали Джек Фартинг, сыгравший принца Чарльза, Тимоти Сполл, Стелла Гонет, Салли Хокинс и другие.

Картина охватывает всего три дня. Это рождественские выходные королевской семьи в Сандрингеме в 1991 году. На тот момент брак Дианы и Чарльза уже трещал по швам. Принцесса Уэльская понимает, что спасать любовь, которой нет, бесполезно, и принимает решение о разводе.

Судя по трейлеру, фильм будет весьма драматичным и эмоциональным. По мнению критиков, Стюарт отлично справилась с ролью, передав душевные терзания Дианы в тот момент, и вполне может претендовать на "Оскар". Сама же актриса говорила, что в процессе работы над образом прониклась бесконечным уважением к этой великой женщине.

Еще до начала съемок новость о том, что именно эта американская актриса сыграет принцессу, возмутила многих британцев. Создатели фильма надеются, что теперь они изменят свое мнение и по достоинству оценят талант Кристен. Премьера картины запланирована на 5 ноября этого года.

Напомним, первый официальный постер биографического фильма о принцессе Диане появился в Сети еще в конце августа.