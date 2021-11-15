Крістен Стюарт продемонструвала, як носити костюм у клітинку

Акторка відвідала The Contenders Film у DGA Theater Complex у Лос-Анджелесі, де представила свій новий фільм "Спенсер".

Крістен Стюарт днями відвідала захід у Лос-Анджелесі, де розповіла про свій новий фільм "Спенсер", у якому вона зіграла роль принцеси Діани. Про це пише Deadline.

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Акторка зізналася, що до того, як почала співпрацювати з режисером Пабло Ларраіном, який також був присутній на заході, і прочитала сценарій, що розповідає про кілька днів, які Діана провела в маєтку Сандрінгем на Різдво, то не дуже добре знала історію леді Ді.

"Я не з тих, у кого були дуже розвинені відносини з нею як фігурою або з королівською сім'єю в цілому, але я не зіграла б цю роль, якби не любила її", — сказала акторка.

[ + – ] Крістен Стюарт на The Contenders Film у DGA Theater Complex Фото: Getty Images

На заході Крістен з'явилася у наймоднішому вбранні сезону: брючному костюмі у клітинку. Образ вона доповнила простою білою майкою та черевиками Doc Marten. Акторка відома своєю нелюбов'ю до туфель на підборах. Вона взуває їх на офіційні заходи, але іноді роззувається прямо на червоній доріжці.

Фільм отримав позитивні відгуки критиків, і Стюарт критики хвалили за чудове втілення образу принцеси Діани на екрані.

Утім, деяким фільм не надто сподобався, найбільше через те, що королівська сім'я в ньому була представлена, як написали деякі кінокритики, справжніми монстрами.

Нагадаємо, нещодавно Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Меєр.