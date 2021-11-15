Кристен Стюарт продемонстрировала, как носить костюм в клетку

Актриса посетила The Contenders Film в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе, где представила свой новый фильм "Спенсер"

Кристен Стюарт на днях посетила мероприятие в Лос-Анджелесе, на котором рассказала о своем новом фильме "Спенсер", в котором она исполнила роль принцессы Дианы. Об этом пишет Deadline.

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Актриса призналась, что до того, как начала сотрудничать с режиссером Пабло Ларраином, который также присутствовал на мероприятии, и прочла сценарий, рассказывающий о нескольких днях, что Диана провела в поместье Сандрингем на Рождество, то не слишком хорошо разбиралась в истории леди Ди.

"Я не из тех, у кого были очень развитые отношения с ней как фигурой или с королевской семьей в целом, но я бы не сыграла эту роль, если бы не любила ее", — сказала актриса.

[ + – ] Кристен Стюарт на The Contenders Film в DGA Theater Complex Фото: Getty Images

На мероприятии Кристен появилась в самом модном наряде сезона: брючном костюме в клетку. Образ она дополнила простой белой майкой и ботинками Doc Marten. Актриса известна своей нелюбовью к туфлям на каблуке. Она обувает их на официальные мероприятия, но иногда разувается прямо на красной дорожке.

Фильм получил положительные отзывы критиков, и Стюарт критики хвалили за прекрасное воплощение образа принцессы Дианы на экране.

Впрочем, некоторым фильм не слишком понравился, главным образом из-за того, что королевская семья в нем была представлена, как написали некоторые кинокритики "настоящими монстрами".

Напомним, недавно Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер.