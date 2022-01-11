Кристен Стюарт прогуливается со своей невестой по Лос-Анджелесу (фото)

Свадьба звезды "Сумерек" — одно из самых ожидаемых событий 2022 года.

31-летняя американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет со своей невестой, сценаристкой Дилан Майер. Пара вместе более двух лет и объявила о помолвке осенью 2021 года. Невесты не так часто появляются вместе на публике, однако накануне их заметили в Лос-Анджелесе на пути в киностудию. Об этом сообщает Just Jared.

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На Кристен были яркие оранжевые шорты, черный топ с длинными рукавами и белые кроссовки. В качестве аксессуара актриса выбрала солнцезащитные очки, как и ее возлюбленная.

[ + – ] Кристен Стюарт и ее невеста Дилан Майер в Лос-Анджелесе.

Как известно, в недавнем интервью Кристен Стюарт поделилась мыслями о возобновлении интереса к проекту "Сумерок" после того, как франшиза была добавлена к стриминговому сервису Netflix.

До Дилан звезда фильма "Сумерки" несколько лет встречалась со своим коллегой со съемочной площадки, актером Робертом Паттинсоном. Однако со временем Стюарт изменила ему с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом. Все последующие романы Кристен были с женщинами. Среди них французская певица Соко, модель Стелла Максвелл и дизайнер Алишер Каргайл.

[ + – ] Кристен Стюарт и ее невеста.

Ранее Фокус писал об удивительном сходстве между Кристен Стюарт и ее невестой Дилан.

Напомним, Кристен Стюарт продемонстрировала стильный костюм в клетку и показала, с чем его совмещать.