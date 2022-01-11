Крістен Стюарт прогулюється зі своєю нареченою по Лос-Анджелесу (фото)

Весілля зірки "Сутінок" — одна з найочікуваніших подій 2022-го року.

31-річна американська акторка Крістен Стюарт вийшла у світ зі своєю нареченою, сценаристкою Ділан Маєр. Пара разом понад два роки і оголосила про заручини восени 2021-го року. Наречені не так часто з'являються разом на публіці, проте напередодні їх помітили у Лос-Анджелесі по дорозі в кіностудію. Про це повідомляє Just Jared.

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На Крістен були яскраві помаранчеві шорти, чорни топ з довгими рукавами та білі кросівки. Як аксесуар акторка обрала сонцезахисні окуляри, як і її кохана.

[ + – ] Крістен Стюарт та її наречена Ділан Маєр у Лос-Анджелесі.

Як відомо, у недавньому інтерв’ю Крістен Стюарт поділилася думками про поновлення інтересу до проєкту "Сутінок" після того, як франшиза була додана до стримінгового сервісу Netflix.

До Ділан зірка "Сутінок" кілька років зустрічалася зі своїм колегою зі знімального майданчика, актором Робертом Паттінсоном. Проте з часом Стюарт зрадила його з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом. Усі наступні романи Крістен були з жінками. Серед них французька співачка Соко, модель Стелла Максвелл та дизайнерка Алішер Каргайл.

[ + – ] Крістен Стюарт та її наречена.

Раніше Фокус писав про дивовижну схожість між Крістен Стюарт та її нареченою.

Нагадаємо, Крістен Стюарт продемонструвала стильний костюм у клітинку та показала, з чим його поєднувати.