Крістен Стюарт поділилася деталями свого весілля з Ділан Маєр

Весілля може відбутися спонтанно, в будь-який вихідний цього року.

31-річна американська акторка Крістен Стюарт прийшла на ток-шоу Стівена Колберта та розповіла про весілля зі своєю нареченою, 35-річною сценаристкою Ділан Маєр, яке планується у 2022 році. Про це пише Page Six.

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Зокрема зірка фільму "Сутінки" зізналася, що хоче, аби ця подія була схожа на велику вечірку. Щодо конкретної дати проведення очікуваного весілля, то Крістен Стюарт зазначила, що це може статися в абсолютно будь-який день, адже вона не вміє щось ретельно планувати і навіть не може запланувати сьогоднішню вечерю, не те що весілля.

"Я люблю крутитися. Ти ніколи не знаєш, куди я йду, чуваче", — зазначила акторка.

[ + – ] Крістен Стюарт на шоу Стівена Колберта

"Ми могли би просто піти і зробити це в ці вихідні, а потім просто потусуватися зі всіма", — зазначила знаменитість, яка дивовижно схожа зі своєю нареченою Ділан Маєр.

Весілля Крістен Стюарт є однією з найочікуваніших подій 2022 року.

[ + – ] Крістен Стюарт та Ділан Маєр разом понад 2 роки. Фото: Instagram spillzdylz

До 35-річної Ділан Крістен Стюарт кілька років зустрічалася зі своїм колегою зі знімального майданчика фільму "Сутінки" Робертом Паттінсоном. Проте з часом вона зрадила його з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

[ + – ] Крістен Стюарт

Зазначимо, що Крістен Стюарт та сценаристка Ділан Маєр оголосили про свої заручини на початку листопада 2021 року після двох років романтичних стосунків.

Раніше Фокус писав про прогулянку Крістен Стюарт та її нареченої по Лос-Анджелесу.