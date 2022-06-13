Ребел Вілсон хоче одружитися зі своєю дівчиною — ЗМІ

Закохані планують своє майбутнє життя.

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Австралійська акторка Ребел Вілсон, яка нещодавно здійснила камінг-аут, планує одружитися зі своєю дівчиною. Про це повідомляє Daily Mail.

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Як відомо 42-річна знаменитість та її кохана, Рамона Агрума готові створити свою родину. То ж, швидше за все, у 2022 і станеться грандіозне весілля.

Ребел Вілсон уже встигла познайомити свою обраницю з мамою, яка мешкає у Сіднеї.

[ + – ] Ребел Вілсон зі своєю дівчиною

"Вона (Ребел — ред.) та Агрума дуже зблизилися за короткий час. Мати Вілсон Сью Боундс, яка живе в Сіднеї, нещодавно прилетіла до Лос-Анджелеса, щоб зустрітися з Агрумою, а пара відкрито обговорювала створення сім’ї та одруження", — розповідає джерело, близьке до пари.

Раніше 42-річна Ребел Вілсон не була одружена, проте зустрічалася з молодим мільярдером Джейкобом Бушем близько року. Проте на початку 2021 пара розійшлася.

[ + – ] Ребел Вілсон зі своєю дівчиною

Нагадаємо, акторка Ребел Вілсон відкрито заявила про свої стосунки з дівчиною. Обраницею австралійської знаменитості стала Рамона Агрума — власниця та амбасадорка магазинів одягу та ювелірних прикрас.

Також Фокус писав про іншу ЛГБТ-пару світового шоу-бізнесу. Акторка Крістен Стюарт активно готується до весілля зі своєю дівчиною Ділан Маєр. Торжество може відбутися в будь-який вихідний 2022-го.