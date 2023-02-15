Ребел Вілсон поділилася, що сім'я її дівчини "не так сприйняла" їхні стосунки

Знаменитість поділилася, що сім'я її обраниці важко сприйняла одностатеві стосунки.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла про свої стосунки з Рамоною Агрумою в австралійському подкасті Life Uncut. Знаменитість поділилася, що, хоча її власна сім'я в захваті від того, що вона знайшла кохання в одностатевих стосунках, реакція сім'ї її обраниці була сповнена меншого розуміння.

"Уся моя сім'я просто приголомшлива", — сказала Вілсон ведучим Бріттані Гоклі та Лорі Бірн в епізоді.

Вона продовжила: "Родина Рамони не так це сприйняла. І тому багато чому їй було набагато важче оприлюднити новини".

Зірка фільму "Ідеальний голос" додала, що оскільки її кохана не була "в полі зору громадськості, їй було набагато важче".

"Як її партнерці мені так сумно бачити, що через це сталося з її родиною. Сподіваюся, люди змінять своє ставлення до деяких речей", — зазначила Ребел.

Вілсон розповіла, що "ніколи не почувалася на 100% натуралкою" попри консервативне виховання й освіту в християнській школі для дівчаток.

"Коли я розмовляла з моїми гарними друзями, всі вони знали цю частину мене, але не те, щоб я активно вивчала її, — сказала вона. — Я зустрічалася з хлопцями, але завжди говорила: "Хотіла б я, щоб вони були ще трохи такими ...". Я ніколи не зустрічала хлопця, з яким хотіла б жити або була в досить глибоких стосунках".

[ + – ] Ребел Вілсон і Рамона Агрума з донькою

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон уперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства. За кілька днів до цього акторка оголосила про заручини зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою.

Також Фокус писав, що Ребел Вілсон показала обличчя своєї тримісячної доньки.