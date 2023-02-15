Ребел Уилсон поделилась, что семья ее девушки "не так приняла" их отношения

Знаменитость поделилась, что семье ее избранницы трудно принять однополые отношения.

Related video

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала о своих отношениях с Рамоной Агрумой в австралийском подкасте Life Uncut. Знаменитость поделилась, что, хотя ее собственная семья в восторге от того, что она нашла любовь в однополых отношениях, реакция семьи ее избранницы была менее понимающая.

"Вся моя семья просто потрясающая", — сказала Уилсон ведущим Бриттани Хокли и Лоре Бирн в эпизоде.

Она продолжила: "Семья Рамоны не была такой принимающей. И поэтому во многих отношениях ей было намного труднее обнародовать новости".

Звезда фильма "Идеальный голос" добавила, что, поскольку ее возлюбленная не была "в поле зрения общественности — ей было намного тяжелее".

"Как ее партнеру, мне так грустно видеть, что из-за этого произошло с ее семьей. Надеюсь, люди изменят свое отношение к некоторым вещам", — отметила Ребел.

Уилсон рассказал, что "никогда не чувствовала себя на 100% натуралкой", несмотря на консервативное воспитание и образование в христианской школе для девочек.

"Когда я разговаривала с моими хорошими друзьями, все они знали эту часть меня, но не то чтобы я активно изучала ее", — сказала она. "Я встречалась с парнями, но всегда говорила: "Хотела бы я, чтобы они были еще немного такими…". "Я никогда не встречала парня, с которым хотела бы жить или была в достаточно глубоких отношениях. ."

[ + – ] Ребел Уилсон и Рамона Агрума с дочкой

Напомним, в начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства. За несколько дней до этого актриса объявила о помолвке со своей девушкой Рамоной Агрумой.

Также Фокус писал, что Ребел Уилсон показала лицо своей трехмесячной дочки.