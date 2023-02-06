Ребел Уилсон впервые показала лицо трехмесячной дочери (фото)

Девочку актрисе родила суррогатная мать чуть более трех месяцев назад.

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42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram-аккаунте редким видео с дочерью, на котором показала ее лицо. В этот раз 11 миллионов подписчиков знаменитости могли хорошо рассмотреть лицо Ройс, которое до этого звездная мама закрывала смайликами.

В кадре Ребел, одетая в удобный флисовый костюм на молнии поверх белой футболки и совсем без макияжа, держит малышку на руках, а та ей улыбается и протягивает маме свои крошечные ручки. Девочка была одета в бледно-розовый комбинезон.

Однако через пару часов после публикации Уилсон удалила видеоролик.

[ + – ] Ребел Уилсон с дочкой Фото: Скриншот

Напомним, в начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства. За несколько дней до этого актриса объявила о помолвке со своей девушкой Рамоной Агрумой.

Раньше Ребел Уилсон специально худела, чтобы выносить здорового ребенка. Впрочем, со временем прибегла к использованию современных технологий. Девочку назвали Ройс Лилиан.

Также Фокус писал о новосте о скорейшем браке Ребел Уилсон и ее девушки.