Ребел Уилсон женится на своей девушке

Пара помолвлена после 7 месяцев отношений.

Related video

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон помолвлена со своей девушкой Рамоной Агрумой. Об сообщает Page Six.

Известно, что пара находится в восторге от своей недавней помолвки на вечеринке в честь Хэллоуина.

"Они целовались в углу и всем рассказывали, как рады помолвке", — рассказал инсайдер изданию.

У обоих девушек на безымянных пальцах бриллиантовые украшения.

У девушки известной актрисы есть своя модная линия Lemon Ve Lemon, в которой, среди прочего, продаются экологически чистые толстовки.

Счастливая пара также запустила свою собственную линию R&R Club.

В июне звезда "Идеального голоса" написала в Instagram: "Я думала, что ищу принца Диснея… но, возможно, все это время мне действительно была нужна принцесса Диснея".

Это первые публичные однополые отношения Уилсон.

Австралийская звезда ранее встречалась с наследником Budweiser и основателем Napp's Dairy Free Ice Cream Джейкобом Бушем, но они расстались в феврале 2021 года после примерно года совместной жизни.

Напомним, в июне 2022 года пара отправилась на отдых в Италию.

Также Фокус писал о планах Ребел Уилсон жениться и строить семью со своей возлюбленной. В частности, актриса уже успела познакомить Рамону со своей мамой.