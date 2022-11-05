Ребел Вілсон одружується зі своєю дівчиною

Пара заручена після 7 місяців стосунків.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон заручена зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою. Про це повідомляє Page Six.

Відомо, що пара знаходиться в захваті від своїх недавніх заручин на вечірці на честь Геловіну.

"Вони цілувалися в кутку і всім розповідали, як раді заручинам", — розповів інсайдер виданню.

В обох дівчат на безіменних пальцях діамантові прикраси.

У дівчини відомої акторки є своя модна лінія Lemon Ve Lemon, в якій, серед іншого, продаються екологічно чисті толстовки.

Щаслива пара також запустила власну лінію R&R Club.

У червні зірка "Ідеального голосу" написала в Instagram: "Я думала, що шукаю принца Діснея… але, можливо, весь цей час мені справді була потрібна принцеса Діснея".

Це перші цивільні одностатеві стосунки Вілсон.

Австралійська зірка раніше зустрічалася зі спадкоємцем Budweiser і засновником Napp's Dairy Free Ice Cream Джейкобом Бушем, але вони розлучилися в лютому 2021 після приблизно року спільного життя.

Нагадаємо, у червні 2022 року пара вирушила на відпочинок до Італії.

Також Фокус писав про плани Ребел Вілсон одружуватися і будувати сім'ю зі своєю коханою. Зокрема акторка вже встигла познайомити Рамону зі своєю мамою.