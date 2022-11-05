Ребел Вілсон одружується зі своєю дівчиною
Пара заручена після 7 місяців стосунків.
42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон заручена зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою. Про це повідомляє Page Six.
Відомо, що пара знаходиться в захваті від своїх недавніх заручин на вечірці на честь Геловіну.
"Вони цілувалися в кутку і всім розповідали, як раді заручинам", — розповів інсайдер виданню.
В обох дівчат на безіменних пальцях діамантові прикраси.
У дівчини відомої акторки є своя модна лінія Lemon Ve Lemon, в якій, серед іншого, продаються екологічно чисті толстовки.
Щаслива пара також запустила власну лінію R&R Club.
У червні зірка "Ідеального голосу" написала в Instagram: "Я думала, що шукаю принца Діснея… але, можливо, весь цей час мені справді була потрібна принцеса Діснея".
Це перші цивільні одностатеві стосунки Вілсон.
Австралійська зірка раніше зустрічалася зі спадкоємцем Budweiser і засновником Napp's Dairy Free Ice Cream Джейкобом Бушем, але вони розлучилися в лютому 2021 після приблизно року спільного життя.
Нагадаємо, у червні 2022 року пара вирушила на відпочинок до Італії.
Також Фокус писав про плани Ребел Вілсон одружуватися і будувати сім'ю зі своєю коханою. Зокрема акторка вже встигла познайомити Рамону зі своєю мамою.