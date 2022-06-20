Ребел Вілсон відправилася на відпочинок зі своєю дівчиною (фото)

Знаменитість після камінг-ауту почала активно ділитися фото зі своєю коханою.

42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон відправилася на відпочинок зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою. Закохані відвідують літню Італію та діляться знімками з подорожі у своїх соцмережах.

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На одному з фото пара позує на фоні затишного дворика, тримаючись за руки та посміхаючись. Вілсон обрала для прогулянки італійськими вуличками квіткову сукню з декольте та рукавами-ліхтариками. Тим часом дівчина акторки приміряла білий трикотажний топ та чорний костюм у піжамному стилі.

[ + – ] Ребел Вілсон та її дівчина з друзями

"Ангели", "Дві красуні", "Неперевершені", — коментують знімки з відпочинку підписники австралійської акторки. А світська левиця Періс Гілтон зізналася, що "дуже щаслива за їхнє кохання".

[ + – ] Ребел Вілсон та її дівчина з друзями

Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут та зізналася, що їй завжди була потрібна діснеївська принцеса. Обраницею акторки стала дизайнерка Рамона Агрума. До неї Вілсон зустрічалася близько року з молодим мільярдером Джейкобом Бушем. Проте на початку 2021 закохана пара закінчила свої стосунки.

Також Фокус писав про плани Ребел Вілсон одружитися та будувати родину зі своєю коханою. Зокрема акторка вже встигла познайомити Рамону зі своєю мамою.