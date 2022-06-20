Ребел Уилсон отправилась на отдых со своей девушкой (фото)

Знаменитость после каминг-аута начала активно делиться фото со своей возлюбленной.

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон отправилась на отдых со своей девушкой Рамоной Агрумой. Влюбленные посетили летнюю Италию и делятся снимками из путешествия в своих соцсетях.

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На одном из фото пара позирует на фоне уютного дворика, держась за руки и улыбаясь. Уилсон выбрала для прогулки по итальянским улочкам цветочное платье с декольте и рукавами-фонариками. Тем временем девушка актрисы примерила белый трикотажный топ и черный костюм в пижамном стиле.

[ + – ] Ребел Уилсон и ее девушка с друзьями

"Ангелы", "Две красавицы", "Непревзойденные", — комментируют снимки с отдыха подписчики австралийской актрисы. А светская львица Пэрис Хилтон призналась, что "очень счастлива за их любовь".

[ + – ] Ребел Уилсон и ее девушка с друзьями

Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. До нее Уилсон встречалась около года с молодым миллиардером Джейкобом Бушем. Однако в начале 2021 влюбленная пара закончила свои отношения.

Также Фокус писал о планах Ребел Уилсон жениться и строить семью со своей возлюбленной. В частности, актриса уже успела познакомить Рамону со своей мамой.