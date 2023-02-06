Ребел Вілсон вперше показала обличчя тримісячної доньки (фото)

Дівчинку акторці народила сурогатна мати трохи більш як три місяці тому.

Related video

42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон поділилася у своєму Instagram-акаунті рідкісним відео з дочкою, на якому показала її обличчя. На цей раз 11 мільйонів підписників знаменитості могли добре розглянути обличчя Ройс, яке до цього зіркова мама закривала смайликами.

У кадрі Ребел, одягнена у зручний флісовий костюм на блискавці поверх білої футболки і зовсім без макіяжу, тримає малечу на руках, а та їй усміхається і простягає мамі свої крихітні ручки. Дівчинка була одягнена у блідо-рожевий комбінезон.

Проте за кілька годин після публікації Вілсон видалила відеоролик.

[ + – ] Ребел Вілсон із донькою Фото: Скриншот

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства. За кілька днів до цього акторка оголосила про заручини зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою.

Раніше Ребел Вілсон спеціально худла, щоб виносити здорову дитину. Втім, згодом вдалася до використання сучасних технологій. Дівчинку назвали Ройс Ліліан.

Також Фокус писав про новину про якнайшвидший шлюб Ребел Вілсон та її дівчини.