Ребел Вілсон показала, як вони з нареченою вибирали обручки

Зіркова пара обрала каблучки від розкішного ювелірного дому Tiffany & Co.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон поділилася знімками, на яких вона та її наречена, 39-річна дизайнерка одягу Рамона Агрума, обирають обручки від Tiffany & Co. Фотографіями зворушливого моменту знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"@tiffanyandco від самого початку була частиною нашої унікальної історії кохання!", — написала Вілсон у підписі до фотографій, на яких мило обіймалася з нареченою.

У своїх Instagram-історіях зірка "Ідеального голосу" також опублікувала кілька роликів, як дівчата вибирали обручки. На першому Вілсон стоїть перед дзеркалом, демонструючи обручку в магазині Tiffany and Co. Хоча залишається невідомим, у якому магазині ювелірного дому пара обирала обручки, Вілсон написала, що знаменний момент стався в лютому 2023 року.

Ребел Вілсон Фото: Instagram @rebelwilson

Друге і третє відео надали більш детальне уявлення про обручку знаменитої акторки, оскільки вона і Агрума перебували в зоні очікування магазину Tiffany and Co. Вілсон також поділилася двома фотографіями, на яких вона посміхається в камеру і тримає в руках небесно-блакитну коробку.

Ребел Вілсон Фото: Instagram @rebelwilson Каблучка Tiffany and Co. Фото: Instagram @rebelwilson

Рамона Агрума опублікувала ті самі фотографії в окремому пості у своєму Instagram-акаунті.

"Нам подобається замикати наше кохання з @Tiffanyandco. #TiffanyandCo #LockedwithLove #TiffanyPartner", — підписала публікацію засновниця і дизайнерка компанії з виробництва екологічно чистого одягу Lemon Ve Limon.

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Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була діснеївська принцеса. Обраницею актриси стала дизайнерка Рамона Агрума. У лютому цього року закохані заручилися.

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон уперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Також Фокус писав, що сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.