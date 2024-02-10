Ребел Уилсон вышла на красную дорожку с невестой (фото)

Актриса комедийных фильмов и ее избранница обручились в феврале 2023 года. Они воспитывают дочь Ройс, которую родила суррогатная мама.

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Австралийская актриса Ребел Уилсон вышла на красную дорожку церемонии AACTA Awards 2024 в Голд-Косте, Австралия, вместе со своей невестой Рамоной Агрумой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара сияла, обнявшись и улыбаясь перед камерами на публичном мероприятии.

Уилсон вела церемонию награждения вместе с американским певцом Гарри Конником-младшим. Для мероприятия звезда фильма "Мошенницы" выбрала классическое черное платье с длинной юбкой с перьями.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Мама одного ребенка дополнила свой ансамбль серебряной подвеской, а длинные светлые волосы уложила легкими волнами и сделала вечерний макияж.

Агрума тем временем была в многослойном коричневом платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. Волосы невеста Ребел Уилсон собрала в пучок.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Звездная пара познакомилась в 2021 году.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Они начали встречаться и в феврале 2023 года объявили о помолвке.

Ребел поделилась новостями о появлении на свет дочери Ройс в ноябре 2022 года. Ребенка родила суррогатная мама. И теперь девочку воспитывают Ребел и Рамона.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума с дочерью Ройс

"С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родилась на прошлой неделе от суррогатной матери", — написала тогда австралийская актриса.

Напомним, Ребел Уилсон показала, как они с Рамоной Агрумой выбирали обручальные кольца.

Также Фокус писал о появлении Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы на мероприятии в Каннах.