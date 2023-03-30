Ребел Уилсон встречалась с известной женщиной до романа со своей невестой

Сейчас знаменитость обручена с Рамоной Агрумой и воспитывает дочь от суррогатной матери.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что ее бросила известная женщина перед тем, как она встретила свою невесту Рамону Агруму. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана не назвала имя знаменитости, чтобы "уважать" ее частную жизнь, но сказала, что с нежностью вспоминает время, проведенное с ней.

"Я познакомилась с женщиной и испытывала к ней, вроде как, чувства, которые были абсолютно безысходными", — призналась актриса.

"Это было не то, чего я ожидала", — добавила она.

Ребел рассказала, что ей трудно было выразить свои чувства к женщине, когда они только начали встречаться.

"Я сказала: "Я не хочу вас обидеть, но вас интересуют женщины?" — сказала она.

"У меня никогда не было такого разговора [ранее], потому что я встречалась с парнями и мне никогда не приходилось говорить о сексуальности. Она сказала: "Я тоже питаю к тебе чувства".

Ребел Уилсон Фото: Instagram/rebelwilson

Молодая мама добавила, что эти отношения открыли ее "сердце для однополого" романа, хотя известная женщина и бросила ее.

После этого романа у Уилсон уже начались отношения с ее невестой Рамоной Агрумой.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Напомним, Ребел Уилсон запретили посещать Диснейленд, в котором она сделала предложение своей возлюбленной.

Также Фокус писал о новых фото дочери Ребел Уилсон.