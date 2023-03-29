Ребел Уилсон поделилась фотографией с маленькой дочерью в одинаковых образах

Ребел Уилсон насладилась первым особенным моментом со своей дочкой.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательным фото с 4-месячной малышкой. На снимке новоиспеченная мама купается в океане с дочкой Ройс Лилиан.

"Первое плавание Ройс в океане 💙", — подписала она кадр, на котором мама и дочь одеты в неоновые розовые купальники.

Свой образ Уилсон дополнила розовым козырьком Alo, а на малышке была белая шляпа-ведро.

Ребел Уилсон и Ройс Лилиан

Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. Месяц назад влюбленные обручились.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились в Диснейленде

В начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

В прошлом месяце, появившись в шоу The Pick Up Уилсон сказала, что для нее "случилось чудо", когда у нее появилась девочка.

"Я действительно считаю, что это произошло чудом. В течение нескольких лет я прошла через многое на пути к зачатию. Теперь я смотрю на это и у меня есть семья, у меня мгновенно появилась семейная вещь. Маленькая Ройси невероятная, она такой маленький ангел", – сказала знаменитая актриса.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума с маленькой дочкой

Также Уилсон считает, что ее дочь может пойти по ее стопам.

"Она такая милая. Она улыбается, это ее новый трюк, и она издает звуки. Я действительно думаю, что она станет певицей или что-нибудь такое. Я уже шучу, что собираюсь отправить ее на какое-нибудь шоу Nickelodeon".

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.