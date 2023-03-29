Ребел Вілсон поділилася фотографією з маленькою дочкою в однакових образах
Ребел Вілсон насолодилася першим особливим моментом зі своєю донькою.
43-річна австралійська актриса Ребел Уілсон поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим фото з 4-місячним малюком. На знімку мама купається в океані з донькою Ройс Ліліан.
"Перше плавання Ройс в океані 💙", — підписала вона кадр, на якому мама та дочка одягнені в неонові рожеві купальники.
Свій образ Вілсон доповнила рожевим козирком Alo, а на малечі був білий капелюх-відро.
Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була диснеївська принцеса. Обраницею актриси стала дизайнерка Рамона Агрума. Місяць тому закохані побралися.
На початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Уілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.
Минулого місяця, з'явившись у шоу The Pick Up, Вілсон сказала, що для неї "трапилося диво", коли в неї з'явилася дівчинка.
"Я дійсно вважаю, що це сталося дивом. Протягом кількох років я пройшла через багато чого на шляху до зачаття. Тепер я дивлюся на це і в мене є сім'я, у мене миттєво з'явилася сімейна річ. Маленька Ройсі неймовірна, вона такий маленький янгол" – сказала знаменита актриса.
Також Вілсон вважає, що її дочка може піти її стопами.
"Вона така мила. Вона посміхається, це її новий трюк, і вона видає звуки. Я справді думаю, що вона стане співачкою чи щось таке. Я вже жартую, що збираюся відправити її на якесь шоу Nickelodeon".
Також Фокус писав, що сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.