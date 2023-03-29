Ребел Вілсон поділилася фотографією з маленькою дочкою в однакових образах

Ребел Вілсон насолодилася першим особливим моментом зі своєю донькою.

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43-річна австралійська актриса Ребел Уілсон поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим фото з 4-місячним малюком. На знімку мама купається в океані з донькою Ройс Ліліан.

"Перше плавання Ройс в океані 💙", — підписала вона кадр, на якому мама та дочка одягнені в неонові рожеві купальники.

Свій образ Вілсон доповнила рожевим козирком Alo, а на малечі був білий капелюх-відро.

Ребел Вілсон і Ройс Ліліан

Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була диснеївська принцеса. Обраницею актриси стала дизайнерка Рамона Агрума. Місяць тому закохані побралися.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума побралися в Діснейленді

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Уілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Минулого місяця, з'явившись у шоу The Pick Up, Вілсон сказала, що для неї "трапилося диво", коли в неї з'явилася дівчинка.

"Я дійсно вважаю, що це сталося дивом. Протягом кількох років я пройшла через багато чого на шляху до зачаття. Тепер я дивлюся на це і в мене є сім'я, у мене миттєво з'явилася сімейна річ. Маленька Ройсі неймовірна, вона такий маленький янгол" – сказала знаменита актриса.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума з маленькою донькою

Також Вілсон вважає, що її дочка може піти її стопами.

"Вона така мила. Вона посміхається, це її новий трюк, і вона видає звуки. Я справді думаю, що вона стане співачкою чи щось таке. Я вже жартую, що збираюся відправити її на якесь шоу Nickelodeon".

Також Фокус писав, що сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.