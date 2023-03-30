Ребел Вілсон зустрічалася з відомою жінкою до роману зі своєю нареченою

Наразі знаменитість заручена з Рамоною Агрумою та виховує доньку від сурогатної матері.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, що її кинула відома жінка перед тим, як вона зустріла свою наречену Рамону Агруму. Про це пише Page Six.

Зірка екрану не назвала ім'я знаменитості, щоб "поважати" її приватне життя, але сказала, що з ніжністю згадує час, проведений з нею.

"Я познайомилася з жінкою і мала до неї, начебто, почуття, які були абсолютно безвихідними", — зізналася акторка.

"Це було не те, чого я очікувала", — додала вона.

Ребел розповіла, що їй було важко виразити свої почуття до жінки, коли вони тільки почали зустрічатися.

"Я сказала: "Я не хочу вас образити, але вас цікавлять жінки?" — сказала вона.

"У мене ніколи не було такої розмови [раніше], тому що я зустрічалася з хлопцями і мені ніколи не доводилося говорити про сексуальність. Вона сказала: "Я теж маю до тебе почуття".

Ребел Вілсон Фото: Instagram/rebelwilson

Молода мама додала, що ці стосунки відкрили її "серце для одностатевого" роману, хоча та відома жінка і кинула її. Після цього роману у Вілсон уже почалися стосунки з її нареченою Рамоною Агрумою.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ребел Вілсон заборонили відвідувати Діснейленд, у якому вона зробила пропозицію своїй коханій.

Також Фокус писав про нові фото доньки Ребел Вілсон.