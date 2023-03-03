Зробила фото в туалеті: Ребел Вілсон заборонили відвідувати Діснейленд

Два тижні тому знаменитість зробила своїй дівчині пропозицію у Діснейленді.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, що їй заборонили відвідувати Діснейленд після того, як вона зробила "незаконне фото" в одному із секретних туалетів парку. Про це пише Daily Mail.

Ребел, яка побралася зі своєю подругою Рамоною Агрумою у тематичному парку Каліфорнії, заявила, що її попросили "триматися подалі" після порушення правил.

Це сталося після того, як вона подякувала генеральному директору Disney Бобу Айгеру за те, що він дозволив їй зробити пропозицію там.

[ + – ] Ребел Вілсон побралася зі своєю дівчиною в Діснейленді

"Мені заборонили відвідувати Діснейленд на 30 днів, тому що я зробила фото у секретній ванні, що є незаконним у Діснейленді", — розповіла вона, виступаючи на The Daily Show.

Але Ребел зізналася, що власники Діснейленду наклали покарання на певний час, тому їй не доведеться занадто сумувати за тематичним парком.

"Мене офіційно забанили на 30 днів. Вони зателефонували мені й сказали: "Бунтарка, які 30 днів ти не хочеш приїжджати в Діснейленд, тому що їдеш на зйомки фільму або щось таке?" І я подумала: "О, добре, червень буде хороший", — пожартувала вона.

Нагадаємо, Ребел Вілсон зробила пропозицію своїй коханій, дизайнерці та засновниці екологічно чистого бренду одягу Lemon Ve Limon Рамоні Агруме.

Також Фокус писав, що на початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон уперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.