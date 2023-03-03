Сделала фото в туалете: Ребел Уилсон запретили посещать Диснейленд

Две недели назад знаменитость сделала своей девушке предложение в Диснейленде.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что ей запретили посещать Диснейленд после того, как она сделала "незаконное фото" в одном из секретных туалетов парка. Об этом пишет Daily Mail.

Ребел, которая обручилась со своей подругой Рамоной Агрумой в тематическом парке Калифорнии, заявила, что ее попросили "держаться подальше" после нарушения правил.

Это произошло после того, как она поблагодарила генерального директора Disney Боба Айгера за то, что он позволил ей сделать предложение там.

[ + – ] Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой в Диснейленде

"Мне запретили посещать Диснейленд на 30 дней, потому что я сделала фото в секретной ванной, что является незаконным в Диснейленде", — рассказала она, выступая на The Daily Show.

Но Ребел призналась, что владельцы Диснейленда наложили наказание на определенное время, поэтому ей не прийдется слишком скучать по тематическому парку.

"Меня официально забанили на 30 дней. Они позвонили мне и сказали: "Бунтарка, какие 30 дней ты не хочешь приезжать в Диснейленд, потому что уезжаешь на съемки фильма или что-то в этом роде?" И я подумала: "О, хорошо, июнь будет в порядке", — пошутила она.

Напомним, Ребел Уилсон сделала предложение своей возлюбленной, дизайнеру и основателю экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon Рамоне Агруме.

Также Фокус писал, что в начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.