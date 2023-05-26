Ребел Уилсон вместе с невестой посетила вечеринку в Каннах

Звездная пара появилась на гала-концерте amfAR в элегантных образах.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон появилась на публике со своей невестой, 39-летней дизайнером одежды Рамоной Агрумой. Влюбленные позировали фотографам на гала-концерте amfAR в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Идеального голоса" продемонстрировала стройную фигуру в облегающем темно-зеленом платье без бретелек. Уилсон дополнила образ ожерельем с розовыми и зелеными камнями, а также золотым кольцом. Актриса сделала укладку с боковым пробором и вечерний макияж.

Ребел Уилсон

Тем временем ее невеста выбрала контрастный образ. Рамона надела облегающее розовое платье с открытыми плечами и пикантным разрезом до бедра. Основательница Lemon Ve Limon дополнила образ серебряными туфлями с ремешками. Девушка завершила привлекательный ансамбль колье-чокером с фиолетовыми камнями и соответствующими серьги. Свои светлые локоны Агрума собрала в хвост.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

Звездная пара появилась на мероприятии в приподнятом настроении.

Напомним, семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.

Также Фокус писал об идеальных парных образах, которые продемонстрировали Рамона Агрума и Ребел Уилсон во время свидания.